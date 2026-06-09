AMSTERDAM (ANP) - Ajax moet alsnog een vergoeding betalen aan scoutingsbureau GIC voor de transfer van Lisandro Martínez en Antony naar Manchester United in 2022. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald. De rechtbank wees eerder de vordering van GIC af.

GIC verrichtte vanaf 2016 werkzaamheden voor Ajax. In de overeenkomst stond dat het bureau recht had op een vergoeding als Ajax een nettobedrag overhield aan een transfer.

Ajax was van mening dat GIC geen rechten meer kon ontlenen aan de overeenkomst, omdat het bureau had ingestemd met een brief van de club in juni 2020. Daarin stond dat GIC aan Ajax voor alle betalingen onder de scoutingsovereenkomst 'finale kwijting verleent'. Volgens de club deed het bureau daarmee ook afstand van aanspraken over eventuele toekomstige transfers.

Het hof vindt nu dat de afspraak slechts gold voor de betalingen die Ajax was verschuldigd en had betaald tot ondertekening van de brief, niet voor een toekomstig recht op een vergoeding.