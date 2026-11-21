KYIV (ANP/DPA) - Groot-Brittannië en Oekraïne gaan samen drones produceren. Dit hebben de ministers van Defensie van beide landen, Wes Streeting (VK) en Jevhen Chmara (Oekraïne), gezegd na een ontmoeting in Kyiv.

Oekraïne maakt zelf al veel drones en streeft naar projectielen die over nog langere afstanden kunnen worden ingezet en zo diep in Rusland doelen treffen. Door een deel van de productie in het Verenigd Koninkrijk te doen, zou deze wapenproductie met Britse kennis beter worden en ook de productie beschermen tegen Russische luchtaanvallen.