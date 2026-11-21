ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst snakt naar een overwinning met Feyenoord. Hij verloor met zijn ploeg ook de stadsderby tegen Excelsior (2-3). "Excelsior creëert meer dan wij hier", zei hij bij ESPN. "Dat zegt alles."

Feyenoord heeft al vier competitieduels niet gewonnen. Excelsior won weer eens, na een reeks van vijf nederlagen met een negatief doelsaldo van 1-20. "Een overwinning is nu het medicijn dat we willen", zei Van Bronckhorst.

Feyenoord miste de geblesseerde Anis Hadj Moussa. "Hij is een belangrijke speler voor ons met zijn bepalende acties en dreigende spel. Maar dit komt niet alleen door zijn afwezigheid", zei de trainer, die Luciano Valente op het middenveld liet spelen en met Reiss Nelson en Jerayno Schaken voor echte buitenspelers koos.

Balverlies

Van Bronckhorst was tevreden over de invalbeurt van Gonçalo Borges. De coach hoopt dat Hadj Moussa komende week weer meespeelt tegen FC Porto en Ajax. Hij wisselde Tsuyoshi Watanabe in de rust omdat de Japanse verdediger weer last kreeg van een voetblessure.

Van Bronckhorst was minder tevreden over zijn aanvoerder Luciano Valente en Gjivai Zechiël, die na een goede start van het seizoen bij het Nederlands elftal is gehaald. Valente leidde de eerste treffer van Excelsior in met balverlies. Zechiël ging vlak voor het tweede doelpunt van de bezoekers in de fout. "Zij zijn bepalende spelers voor ons", zei hij. "Er is heel positief op hun spel gereageerd. Maar ze moeten dat niveau wel vasthouden en constant blijven in hun spel."