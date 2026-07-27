Grote brand bij Bordeaux in de nacht stabiel gebleven

BORDEAUX (ANP) - De grote natuurbrand die woedt bij Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven. Dat meldt de prefectuur van Gironde volgens BFM TV. Tot nu toe heeft de brand rond de 42.000 hectare verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd.

De afgelopen dagen kon de brand zich heel snel verspreiden. Zondag werd er in het gebied een pyrocumulonimbus waargenomen. Dat is een zogenoemde vuurwolk, waar ook bliksem in kan ontstaan. Tot nu toe was dat fenomeen alleen gezien bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika.

De brand is nog niet onder controle. Autoriteiten waarschuwen voor de weersomstandigheden de komende dagen, waarbij er weer een hittegolf kan plaatsvinden. President Emmanuel Macron houdt maandagochtend een crisisoverleg met zijn kabinet.