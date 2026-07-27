Regisseur Coogler had 'geheime ontmoeting' met David Jonsson

Regisseur Ryan Coogler wist al vroeg dat hij acteur David Jonsson in de hoofdrol wilde hebben van zijn aankomende Black Panther-film. Volgens Marvel-baas Kevin Feige hadden Coogler en Jonsson een "geheime ontmoeting" nog voordat de zoektocht naar de volgende Black Panther was begonnen, vertelt Feige aan entertainmentblad Empire.

Coogler werkte destijds nog aan de film Sinners, dus Feige verwachtte naar eigen zeggen niet dat de regisseur al bezig was met de rolverdeling voor Black Panther. "We waren aan het wachten tot na de Academy Awards om met Ryan te gaan zitten en dat proces te starten", aldus Feige.

Een maand daarvoor belde Coogler de Marvel-baas al op om te zeggen dat hij zijn hoofdrolspeler had gevonden. "Hij had een geheime ontmoeting ergens in de duisternis in een hotel", vervolgt Feige. "Hij belde me daarna en zei: 'Hij is het, ik voel het. Ik voel het in mijn ziel. Hij is een goede man en hij is de volgende Black Panther'."

Dit weekend werd tijdens San Diego Comic-Con bekend dat Jonsson de zoon van T'Challa speelt in Black Panther 3. T'Challa (Chadwick Boseman) is het hoofdpersonage uit de eerste film uit de reeks. In de film uit 2018 strijdt hij als de Black Panther om de troon van het fictieve land Wakanda. In de tweede film, Black Panther: Wakanda Forever (2022), houdt zijn zus Shuri (Letitia Wright) de titel van Black Panther.