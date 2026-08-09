SEVILLA (ANP) - De natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, zei zondag Antonio Sanz, de minister van Volksgezondheid en Noodsituaties van de regio Andalusië. Dat meldt onder meer de nieuwssite Sevilla Actualidad.

De bestrijdingsoperatie, waarbij 275 brandweerlieden worden ingezet, is nu gericht op het voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich richting de provincie Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn. Verwacht wordt dat de wind opnieuw draait, een patroon dat zich al sinds donderdag herhaalt. De lage luchtvochtigheid die halverwege de dag wordt verwacht, zal de bluswerkzaamheden ook bemoeilijken, aldus Sanz.

De brandweerlieden worden bijgestaan ​​door zo'n 26 vliegtuigen en zwaar materieel. Ook helpen zestig militairen van een militaire eenheid voor noodsituaties bij de operatie, aldus de regionale brandweer.

De brand heeft volgens Sevilla Actualidad geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.