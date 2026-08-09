ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord is met een 1-0-overwinning bij Sparta aan de competitie begonnen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag in de stadsderby op Het Kasteel voor de zege genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente.

Feyenoord kende een goede voorbereiding op het seizoen met een reeks aan overwinningen in oefenduels. Van Bronckhorst begon met nieuwe aanwinsten als Tjerk Ernst, Mika Mármol, Gjivai Zechiël en Charles Vanhoutte in de basis. De hoofdtrainer had eveneens een plek in zijn elftal ingeruimd voor Givairo Read, Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda. Dit drietal staat in de belangstelling van andere clubs.

Bij Sparta zat de nieuwe trainer Rogier Meijer op de bank. Hij kon geen beroep doen op de geschorste Julian Baas.

Feyenoord was een klasse beter dan Sparta, maar kwam niet verder dan één doelpunt. De club uit Rotterdam-Zuid kwam in de 35e minuut in het uitverkochte stadion van Sparta op 0-1 via Valente. De nieuwe captain van Feyenoord schoot raak uit een assist van Zechiël. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd.