MOSKOU/SHENZHEN (ANP/AFP/RTR) - Delen van de door Oekraïense aanvallen zwaar beschadigde Krimbrug bij Kertsj zijn in één tot twee maanden waarschijnlijk weer bruikbaar. Het gaat om de snelweg. Volgens vicepremier Andrej Nikitin is het spoorwegverkeer over de brug weer op gang, berichtten Russische media. Deze week heeft Oekraïne de brug driemaal aangevallen.

President Vladimir Poetin heeft op een top in China gezegd dat hiermee elk akkoord over een wapenstilstand voor energie of de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee voor Rusland onmogelijk is.

Poetin zei dat er over bepaalde wapenstilstanden is overlegd in het Kremlin, maar dat is nu voorbij. Hij bevestigde dat de weg van de brug is getroffen. Er zijn omleidingen met behulp van veerboten ingesteld voor vervoer over de Straat van Kertsj.

De brug werd in 2018 geopend, vier jaar na de inlijving door Rusland van de Krim. Er was toen nog geen verbinding over land tussen de Krim en het Russische vasteland.