LUXEMBURG (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) ging zijn boekje niet te buiten bij het opvragen van informatie bij cryptobedrijven die zich bij de toezichthouder registreerden. Dat stelt advocaat-generaal Jean Richard de la Tour in een advies aan het Europees Hof van Justitie.

Een groep Nederlandse cryptobedrijven klaagde DNB aan vanwege de in hun ogen te hoge doorlopende kosten voor hun registratie, die in 2020 werd verplicht. In een van die zaken doemde de vraag op of DNB als toezichthouder niet veel verder gaat in zijn eisen aan cryptobedrijven dan de Europese richtlijn voor die registratieplicht toestaat.

Voor een registratie in Nederland moesten cryptobedrijven namelijk ook allerlei informatie aanleveren om aan te tonen dat de bedrijfsvoering in orde was. Zo kon DNB een inschatting maken van de risico's op witwassen of het financieren van terrorisme. De advocaat-generaal stelt nu dat dit mocht, omdat de bewuste Europese richtlijn juist als doel had om met afschrikwekkende en preventieve maatregelen witwassen of terrorismefinanciering tegen te gaan.