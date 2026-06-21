Hezbollah-leider verwerpt Israëlische veiligheidszone in Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. Eerder op zondag had de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd dat zijn troepen in het zuiden van het land zouden blijven "zolang dat nodig is".

"Het is onmogelijk dat Israëlische troepen op Libanese bodem blijven", zei Qassem in een televisietoespraak. "Er zijn geen veiligheidszones voor Israël. Libanon heeft een nationaal leger dat verantwoordelijk is voor het behoud van de soevereiniteit; met dat leger werken wij samen." Hij noemde Israël een "agressor die moet vertrekken".

Niets duidt erop dat Israël zich spoedig uit Libanon terugtrekt. "We zullen in de veiligheidszone in Zuid-Libanon blijven zolang dat nodig is om de dierbare inwoners van het noorden en alle burgers van Israël te beschermen", zei Netanyahu. "Niets zal die toezegging veranderen."