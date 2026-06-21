David Beckham ziet vaderschap als belangrijkste baan

David Beckham heeft zondag op Vaderdag zijn kinderen bedankt. De oud-voetballer ziet het vaderschap als "zijn belangrijkste baan", schreef hij op Instagram. "Ik hou van jullie allemaal", richtte Beckham zich tot zijn kinderen.

De voormalige voetballer bedankte ook zijn vrouw Victoria, voor het feit dat zij hem "hun prachtige familie" heeft gegeven. De voormalige Spice Girl prees op haar beurt haar echtgenoot als "de beste vader". "Onze kinderen zijn altijd je grootste prestatie geweest en we houden zo veel van je", schreef zij bij een familiefoto.

Op de foto's die de Beckhams deelden is ook oudste zoon Brooklyn te zien, die al langer in onmin leeft met zijn familie. Eerder dit jaar haalde de oudste Beckham-telg in een lange verklaring flink uit naar zijn beroemde ouders. Hij stelde onder meer dat zijn ouders hem controleerden en dat hij geen verzoening met zijn familie wilde.