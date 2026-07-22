Hitlers geboortehuis in Oostenrijk gaat open als politiebureau

BRAUNAU AM INN (ANP/DPA) - Het geboortehuis van Adolf Hitler in de Oostenrijkse plaats Braunau am Inn gaat woensdag open als politiebureau. Dat hebben de autoriteiten gedaan om een eind te maken aan de komst van neo-nazi's naar het huis.

Het huis is voor ongeveer 20 miljoen euro gerenoveerd. Het was tot 2017 privé-eigendom en werd in dat jaar onteigend na een wettelijk geschil. Een commissie van deskundigen beval aan het te slopen en er een museum op te richten. Het gebouw moest zo onherkenbaar mogelijk worden, omdat het rechtsextremisten aantrok.

De autoriteiten vinden het een voordeel hebben om er een politiebureau van te maken, omdat verdachte individuen dan onmiddellijk ter plekke kunnen worden gecontroleerd.