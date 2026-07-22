Al half miljard views voor trailer Avengers: Doomsday

De eerste trailer van Avengers: Doomsday is in 24 uur tijd meer dan een half miljard keer bekeken. De teller stokte uiteindelijk op 503 miljoen weergaven, waarmee het de op een na best bekeken filmtrailer in de dag na release is geworden. Dat melden Amerikaanse vakmedia.

Alleen de aankomende Marvel-film Spider-Man: Brand New Day deed het met 719 miljoen weergaven nog beter. Wel is Avengers: Doomsday de best bekeken trailer van een Disney-titel.

De verwachtingen voor Avengers: Doomsday, dat half december in de bioscopen verschijnt, zijn hooggespannen. Het is de eerste grote Avengers-film sinds Endgame in 2019. Dinsdag werd al duidelijk dat in de eerste 24 uur na de start van de Amerikaanse kaartverkoop al voor 16,5 miljoen dollar aan tickets is verkocht. Analisten voorspellen op basis van deze eerste resultaten dat Doomsday een van de grootste filmopeningen aller tijden gaat worden.