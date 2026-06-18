Hittegolf zorgt in Europese landen voor problemen

DEN HAAG (ANP/AFP/RTR/DPA) - Een hittegolf in meerdere Europese landen zorgt voor problemen. Zo zijn er in Frankrijk en Spanje tientallen treinen geannuleerd en worden lessen opgeschort. Duitsland zet zich schrap voor temperaturen tot 38 graden.

Als voorzorgsmaatregel is in Spanje de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona deels opgeschort, nadat donderdag een bosbrand was uitgebroken in de buurt van het spoor. In het land wordt maandag de warmste dag verwacht, met temperaturen rond de 40 graden. Dan neemt waarschijnlijk ook het risico op bosbranden sterk toe.

Voor Frankrijk is het de tweede hittegolf van het jaar, na een ongewoon hete periode in mei. Meerdere scholen hebben aangekondigd vanaf donderdag hun lesroosters aan te passen vanwege de hittegolf. In Parijs is het toegestaan om, onder toezicht van badmeesters, te zwemmen in het Canal Saint-Martin, in het oosten van de stad.

In onder meer Zwitserland, Italië, Montenegro en Nederland zijn hittewaarschuwingen afgegeven.