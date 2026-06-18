Britse regering wil opheldering over vermeend misbruik bij MAFS

De Britse minister van Cultuur is "niet tevreden" met de reactie van Channel 4 op vragen van de regering na beschuldigingen van verkrachting en aanranding van vrouwen die deelnamen aan het programma Married at First Sight.

"Mijn geachte collega heeft onlangs met Channel 4 gesproken over de ernstige beschuldigingen die rondom Married at First Sight naar buiten zijn gekomen. Als regering zijn wij niet tevreden met de reactie die we hebben ontvangen en ik zal dit de komende week verder met Channel 4 bespreken", zei minister Lisa Nandy donderdag tijdens een toespraak in het Britse Lagerhuis.

Het programma BBC Panorama onthulde vorige maand dat drie vrouwen de mannen met wie ze waren getrouwd in MAFS, beschuldigen van seksueel misbruik. "Ik weet dat alle leden van dit huis geschokt zijn en zullen walgen van de ernstige beschuldigingen van misbruik van vrouwen in de tv-industrie die onlangs naar buiten zijn gekomen", zei Nandy daarover in haar toespraak.

Channel 4 verwijderde na de beschuldigingen alle afleveringen van de serie. Topvrouw Priya Dogra liet weten "diep bedroefd" te zijn over de beschuldigingen.