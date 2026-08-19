Hoge adviseur Zelensky ontslagen na corruptieonderzoek

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het plaatsvervangend hoofd van zijn kantoor ontslagen. Die Iryna Moedra was volgens Oekraïense media een van de verdachten in een nieuw onderzoek van de anti-corruptiedienst (NABU).

In de verklaring van de president wordt geen reden voor het ontslag gegeven. Moedra werd ook niet bij naam genoemd in het persbericht van de NABU, maar The Kyiv Independent en Ukrainska Pravda schreven dat de corruptiedienst huiszoekingen deed bij onder meer Moedra. Ook zittende en voormalige parlementsleden zouden bij de "criminele organisatie" betrokken zijn, aldus de dienst.

Zelensky raakte vorig jaar ook al het hoofd van zijn presidentiële kantoor kwijt, Andri Jermak. Ook hij wordt beschuldigd van corruptie. Hij zou hebben deelgenomen aan een netwerk dat tientallen miljoenen euro had verduisterd.