Afvalverwerker Renewi schrapt tientallen banen in België

LOMMEL (ANP/BELGA) - Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Dat melden de Belgische vakbonden. De directie bevestigt de ontslagronde.

Een woordvoerder van Renewi bevestigt aan persbureau Belga dat het bedrijf een nieuwe organisatiestructuur wil doorvoeren. Dat kan leiden tot banenverlies. "Het gaat om enkele tientallen, 91 is het maximum", aldus de woordvoerder, die daarbij wel meldt dat het bedrijf probeert om het banenverlies zoveel mogelijk te beperken.

Renewi is de marktleider in België voor het ophalen en recyclen van bedrijfsafval. Er werken zo'n 2000 mensen. Het bedrijf is ook actief in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Of het bedrijf in Nederland ook banen gaat schrappen, is niet bekend. Een woordvoerder van het bedrijf was niet bereikbaar.