Hogere opkomst in Berlijn bij deelstaatverkiezingen in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn lijkt hoger te liggen dan bij de vorige stembusgang, zo blijkt uit cijfers halverwege de dag. Duitsers stemmen deze zondag in twee deelstaatverkiezingen - in Berlijn en Mecklenburg-Voor-Pommeren - die gevolgen kunnen hebben voor de politieke toekomst van bondskanselier Friedrich Merz.

De opkomst in Berlijn bedroeg om 12.00 uur 27,9 procent, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van de verkiezingen in 2023, aldus de Berlijnse kiescommissie. De stembureaus blijven open tot 18.00 uur.

Merz' christendemocraten (CDU) zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace met Die Linke om het burgemeesterschap van Berlijn. In de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren duiden peilingen op mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog.

De populariteit van Merz lijdt onder onvrede over de haperende economie en zijn onvermogen om de opkomst van de radicaal-rechtse AfD te stuiten. De uitslagen van zondag kunnen de druk op zijn partij opvoeren om hem te vervangen.