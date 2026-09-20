Partner wil onuitgebrachte muziek Ben Saunders uitbrengen

Janita Engels, de partner van de overleden zanger en tattooartiest Ben Saunders, is van plan om in de toekomst nieuwe muziek van Saunders te delen. "Muziek waar hij de laatste tijd met zoveel passie aan heeft gewerkt en die voor hem ontzettend belangrijk was", schrijft Engels op Instagram.

Engels is van plan om de muziek uit te brengen op het moment dat ze daar "de kracht voor heeft gevonden". Ook vraagt ze artiesten die van plan zijn een liedje uit te brengen ter nagedachtenis aan Saunders, daar nog even mee te wachten. "Ben hield niet van aandacht over de rug van andermans verdriet. Hij zou dit zelf ook nooit zo hebben gedaan of gewild. Juist daarom voelt het voor ons belangrijk om zijn manier van denken daarin te respecteren", aldus Engels.

Ook bedankt ze haar volgers voor de steun en liefde die ze heeft ontvangen. Woensdag werd bekend dat Saunders op 43-jarige leeftijd is overleden. Saunders werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won de talentenjacht in januari 2011. Zaterdag konden fans van de zanger afscheid nemen in de tattooshop van Saunders in Arnhem.