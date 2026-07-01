PRETORIA (ANP/AFP/RTR) - Bij antimigratieprotesten zijn in Zuid-Afrika dinsdag zo'n negenhonderd mensen opgepakt, meldt de politie. Duizenden mensen gingen door het hele land de straat op. Die protesten verliepen volgens de politie goeddeels vreedzaam, maar er waren ook plunderingen en gewelddadigheden. Ook werden mensen opgepakt voor overtreding van immigratiewetten.

De politie heeft bij 12 van de 120 protestmarsen moeten ingrijpen, zei politiechef Tebello Mosikili op een persconferentie. Vooraf waren er zorgen dat de protesten uit de hand zouden lopen, zoals in 2021, toen 350 doden vielen. Er werden daarom zware veiligheidsmaatregelen ingesteld. Buitenlanders worden al maanden achterna gezeten.

De betogers eisten dat buitenlanders zonder de juiste papieren vóór 1 juli het land uit moesten. Onder meer in de omgeving van Durban werden na de protesten winkels geplunderd.

In Johannesburg werd iemand doodgeschoten door de politie bij plunderingen van onofficiële winkeltjes van buitenlanders.