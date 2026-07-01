Catherine Keyl gaat na de zomer door als vaste gast in het programma Business Class van Harry Mens. Dat zei de 79-jarige journalist woensdag in een interview op NPO Radio 1. Keyl overwoog serieus te stoppen nadat zij in het programma een aanvaring met Mens had gehad over influencer Andrew Tate.

Keyl zei eerder dat ze de zomermaanden zou nadenken over de vraag of zij definitief zou afhaken als expert in Business Class. Maar "na de zomer ga ik er natuurlijk weer naartoe", zei ze woensdag tegen presentator Mischa Blok. "Je probeert bepaalde dingen te signaleren en dan hoop je dat mensen erover gaan nadenken."

In de bewuste uitzending van Business Class sprak Keyl over Tate en zijn invloed op jonge mannen, maar Mens kon haar niet volgen. Hij had geen idee wie Tate was. Later maakte Mens ook nog opmerkingen over het uiterlijk van columniste Lale Gül. Deze houding van Mens stoorde Keyl enorm. Zij sprak van het "meest bizarre interview ooit".