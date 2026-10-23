Honderden gewonden door tyfoon Champi in Taiwan

TAIPEI (ANP/AFP) - In Taiwan is één persoon omgekomen en zijn zeker 350 gewond geraakt door de gevolgen van tyfoon Champi in Taiwan. Volgens de autoriteiten werd een persoon meegesleurd door golven die door de tyfoon werden opgewekt, waarna de persoon overleed.

De tyfoon veroorzaakte hevige regenval en ontwortelde bomen. Ook kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. De meeste winkels en scholen sloten hun deuren in Taiwan, honderden vluchten werden geannuleerd en meer dan 4300 mensen werden geëvacueerd.

De autoriteiten adviseerden de inwoners van Taiwan om beschutting te zoeken. De tyfoon is onderweg naar China en Japan.