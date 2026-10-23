Voor het eerst in 15 jaar Welshe artiest op nummer 1 in VK

Jamie Miller is er als eerste Welshe artiest in vijftien jaar in geslaagd een nummer 1-hit in de Britse hitlijst te scoren. Volgens de Britse samensteller Official Charts Company versloeg Miller met zijn hit Babydoll nipt de Canadese zangeres Tate McRae, die op de tweede plaats eindigde met haar nieuwste nummer Housewife.

De laatste keer dat een Welshe artiest op nummer 1 stond was in 2011, toen het nummer Louder van DJ Fresh met zangeres Sian Evans de hitlijst aanvoerde. De laatste keer dat een mannelijke soloartiest uit Wales een nummer 1-hit had, was nog langer geleden. In 1985 stond Shakin' Stevens met Merry Christmas Everyone bovenaan.

De 29-jarige Miller reageerde dolblij op het nieuws. "Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, behalve: ontzettend bedankt dat jullie mij op nummer 1 hebben gekregen", zei hij tegen Official Charts Company. "Dit is het grootste wat me ooit in mijn leven is overkomen - ik hou van jullie!"