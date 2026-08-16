CEUTA (ANP/RTR) - Honderden migranten die recent de Spaanse exclave Ceuta zijn binnengekomen demonstreren op het strand. Ze dringen er bij de Spaanse autoriteiten op aan hen asiel te verlenen in plaats van hen terug te sturen naar Marokko.

De demonstranten maken deel uit van de circa 5000 tot 8000 mensen die zich nog in Ceuta bevinden na de massale grensoversteek van twee weken geleden. In korte tijd staken meer dan 70.000 mensen de grens over vanuit Marokko. Het overgrote deel daarvan keerde in de dagen erna weer terug.

De migranten geven aan dat ze in slechte omstandigheden leven. Zo slapen ze aan zee en mogen ze het stadscentrum niet in van de politie. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn er verschillende ziektes uitgebroken, zoals infectieuze diarree en schurft. De gezondheidszorg zou onder druk staan, maar niet zijn ingestort.

Dit weekend werd er opnieuw een massale uittocht aangekondigd. Marokko heeft zaterdag honderden mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest de grens over te gaan.