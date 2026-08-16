Spider-Man: Brand New Day heeft in het derde weekend sinds de release van de film de grens van 2 miljard dollar aan kaartverkoop doorbroken. Daarmee is de film, met Tom Holland als de superheld, de op één na snelste ooit die deze mijlpaal bereikt, en pas de achtste film in de geschiedenis die dit voor elkaar krijgt.

De film voegt zich bij een rijtje dat bestaat uit Avatar uit 2009 (2,9 miljard dollar), Avengers: Endgame uit 2019 (2,7 miljard dollar), Avatar: The Way of Water uit 2022 (2,3 miljard dollar), Ne Zha 2 uit 2025 (2,3 miljard dollar), Titanic uit 1994 (2,2 miljard dollar), Star Wars: The Force Awakens uit 2015 (2,07 miljard dollar) en Avengers: Infinity War uit 2018 (2,03 miljard dollar).

Volgens Amerikaanse vakmedia leverde de film in de Verenigde Staten en Canada 785 miljoen dollar op. Dat zorgde eerder deze week voor een record. Zo bereikte de film in dertien dagen tijd de mijlpaal van 700 miljoen dollar in Noord-Amerika. Dat record stond eerder op zestien dagen. Internationaal staat de teller inmiddels op 1,23 miljard dollar. De totale wereldwijde opbrengst staat daarmee op 2,022 miljard dollar. Buitenlandse markten waren goed voor 118,7 miljoen dollar dit weekend.

Spider-Man: Brand New Day is de vierde film over de webslingerende superheld met Tom Holland in de hoofdrol. Het verhaal gaat over hoe Peter Parker, de man achter het masker, omgaat met een wereld waarin zijn vrienden en geliefden hem niet meer kennen en zijn vergeten dat hij Spider-Man is.