BOEDAPEST (ANP) - Alle Hongaarse universiteiten worden weer aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. Volgens de Hongaarse minister van Onderwijs Judit Lannert zijn alle universiteiten die eerder werden uitgesloten vanaf nu weer toegelaten om mee te doen aan het populaire programma.

21 universiteiten konden sinds 2022 geen gebruik meer maken van Erasmus, omdat de vorige premier Viktor Orbán maatregelen doorvoerde om zijn controle over de onderwijsinstellingen te vergroten. Zijn opvolger Péter Magyar heeft verklaard die veranderingen terug te draaien en de onafhankelijkheid van de universiteiten te waarborgen.

Dat de universiteiten nu wel weer mee mogen doen, betekent niet alleen dat Hongaarse studenten tijdelijk aan een andere universiteit kunnen studeren. Studenten uit andere landen kunnen ook weer naar de Hongaarse universiteiten komen.