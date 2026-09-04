Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het ministerie van Defensie. De koning was daar om de Krijgsmachtraad bij te wonen, het hoogste militaire besluitvormings- en adviesorgaan.

Willem-Alexander werd bijgepraat door commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim en zijn ondercommandanten. Het ging onder meer over lopende operaties wereldwijd. Ook werd gesproken over de huidige geopolitieke situatie en wat dat voor de krijgsmacht betekent. Ook was er aandacht voor de in juni verschenen Defensienota.

Het Nederlandse koningspaar besteedt vaker aandacht aan Defensie. De koning bezoekt regelmatig onderdelen van de krijgsmacht en laat zich geregeld bijpraten. Koningin Máxima liet zich dit jaar opleiden tot reservist.