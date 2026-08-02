BOEDAPEST (ANP/AFP/RTR) - Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf in het land waardoor het waterpeil in de Donau sterk is gedaald. Door die extreem lage waterstand van de rivier is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van hoofdstad Boedapest.

Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De kerncentrale draaide eerder al op verminderde capaciteit. De Hongaarse premier Péter Magyar had burgers daarom al opgeroepen minder stroom te verbruiken. Ook aan grootverbruikers in het bedrijfsleven werd gevraagd het stroomverbruik te verminderen.

De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije. Het land moet nu extra stroom importeren, wat duurder is. Premier Robert Fico van buurland Slowakije heeft al hulp aangeboden aan Hongarije bij de stroomvoorziening. Volgens Fico draaien de kerncentrales in Slowakije volgens geplande capaciteit.