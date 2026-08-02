CHICAGO (ANP) - De Poolse topspits Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS twee keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van Lewandowski met 2-1.

Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. De 37-jarige Pool speelde jarenlang voor Bayern München en won daar de Champions League en tien landstitels. Ook behaalde hij veel individuele prijzen als een van de beste spitsen van Europa.

Bij Chicago belandde hij midden in het MLS-seizoen. In de Eastern Conference staat de club na 17 gespeelde wedstrijden op de vierde plaats.