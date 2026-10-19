Hooggerechtshof VS weigert beroep vermeend brein 9/11 over deal

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich niet buigen over een mogelijke deal met Khalid Sheikh Mohammed, de man die wordt gezien als een van de "meesterbreinen" achter de aanslagen op 11 september 2001. Twee jaar geleden sloten Mohammed en twee anderen een schikking waardoor ze geen doodstraf meer konden krijgen, maar levenslang in ruil voor een schuldbekentenis. Toenmalig minister van Defensie Lloyd Austin greep binnen enkele dagen in en verklaarde de deal ongeldig.

Mohammed en zijn medeverdachten stapten naar de rechter. Volgens hen was Austin te laat met zijn beslissing en was de schikking goedgekeurd door een bevoegde functionaris van het hof in Guantánamo Bay. Mohammed zit al sinds 2006 vast in die beruchte Amerikaanse gevangenis op Cuba, nadat hij drie jaar eerder was opgepakt in Pakistan.

Een hof van beroep verwierp die argumenten vorig jaar al. Het Hooggerechtshof weigert nu om de zaak überhaupt in behandeling te nemen.

Martelingen

Mohammed en de andere twee verdachten zijn in de 23 jaar na hun arrestatie nooit veroordeeld. Een rechter besloot vorige maand dat hun proces in juni 2028 zal beginnen.

De 61-jarige Pakistaan is de bekendste gevangene die vastzit voor 9/11. In 2007 gaf hij tijdens een verhoor toe de aanslagen op onder meer de Twin Towers in New York te hebben gepland. Maar vorige maand oordeelde een rechter dat die bekentenis niet kan worden gebruikt. Hij zou die niet vrijwillig hebben gedaan, maar onder druk van martelingen hebben toegegeven.