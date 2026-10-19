Jason Sudeikis hoopt op meer seizoenen Ted Lasso

Jason Sudeikis wil "graag" meer seizoenen van Ted Lasso maken, maar weet nog niet of die er komen. Dat vertelt de acteur en medebedenker van de serie in de podcast Talk Easy with Sam Fragoso.

Op de vraag naar een mogelijk vijfde en zesde seizoen zegt Sudeikis dat daarvoor meer mensen nodig zijn dan alleen hijzelf. Hij vermoedt dat streamingdienst Apple TV+ openstaat voor een vervolg, maar concrete plannen zijn er nog niet. "We hebben nog geen schrijversteam opgericht of iets in die richting", aldus Sudeikis.

Ted Lasso gaat over een Amerikaan, gespeeld door Sudeikis, die coach wordt van een Britse voetbalclub. Behalve Sudeikis spelen onder anderen Hannah Waddingham, Brett Goldstein en de Nederlander Matteo van der Grijn mee.