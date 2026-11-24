RIYAD (ANP/AFP) - De hoogste wolkenkrabber in Riyad is voor de tweede keer in minder dan een week geraakt bij een aanval. Dit melden getuigen. In de wolkenkrabber zit het staatsinvesteringsfonds (PIF) van Saudi-Arabië. De autoriteiten van het land bevestigen dat er een aanval is geweest op een gebouw in het financiële district van Riyad.

Vorige week verklaarden de Saudische autoriteiten ook dat een aanval op een gebouw in het district schade had aangericht op verschillende verdiepingen en aangrenzende gebouwen. Er waren geen slachtoffers gevallen. De Jemenitische Houthi's eisten deze aanval op. De groep heeft de aanval van dinsdag niet opgeëist.

De aanvallen van de Houthi's op Saudi-Arabië zijn de afgelopen weken toegenomen. Zo hebben ze onder meer luchthavens en energie-infrastructuur aangevallen. Ook de door Saudi-Arabië geleide coalitie, waaronder de Jemenitische regeringstroepen, voert aanvallen uit op door de Houthi's gecontroleerd gebied in Jemen.