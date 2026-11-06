TAIZ (ANP/AFP) - Bij een aanval op een groentemarkt in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthi's zeker twintig mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een Saudische luchtaanval, waarbij meerdere raketten werden ingezet, aldus het door de Houthi's gecontroleerde persbureau Saba. Tien mensen zouden gewond zijn geraakt.

Het Saudische medium Ajel schrijft dat de lokale autoriteiten juist de Houthi's verantwoordelijk houden. Die separatistische groep, die al tijden het zuidwesten van Jemen onder controle heeft en het opneemt tegen het door Saudi-Arabië gesteunde regeringsleger, heeft naar eigen zeggen geen aanval uitgevoerd. De milities zeggen pogingen te verwerpen van personen die de aanslag aanwenden om de publieke opinie te sturen.