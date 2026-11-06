Christopher Walken, Taylor Kitsch en Alexandra Daddario gaan de hoofdrollen spelen in de misdaadthriller The Long Island Bank Robber. Dat meldt de Amerikaanse filmwebsite Deadline vrijdag. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een succesvolle beurshandelaar die na zijn ontslag bankovervaller wordt. Walken vertolkt de rol van Stephen, een gepensioneerde politieagent met een sterk moreel kompas.

De film wordt geregisseerd door Matthew Gentile, die eerder de misdaadthriller American Murderer maakte. Het scenario is gebaseerd op het boek 'Til Heist Do Us Part van Jeanne Callahan en Michael Harvey.

Volgens Gentile gaat de film over meer dan alleen bankovervallen. "Aan de oppervlakte is het een meeslepende overvalfilm, maar het verhaal behandelt ook complexe thema's als verdriet, overleven en het huwelijk", zegt de regisseur tegen Deadline. Hij noemt de samenstelling van de cast een droom.

De opnames beginnen naar verwachting deze maand in de Amerikaanse staat New Jersey. Wanneer The Long Island Bank Robber verschijnt, is nog niet bekend.