Houthi's melden aanvallen op Saudische militaire bases

SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's zeggen tientallen aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire voorzieningen in Saudi-Arabië. De groep meldt dat deze aanvallen een reactie zijn op Saudische luchtaanvallen op Jemen.

De aanvallen zijn uitgevoerd op de luchtmachtbasis King Khalid in Khamis Mushait, volgens Houthi-woordvoerder Yahya Saree. Saree beschuldigt Saudi-Arabië ervan vanuit de luchtmachtbases in Khamis Mushait en Taif honderden aanvallen te hebben uitgevoerd op Jemen.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoette maandag de Amerikaanse admiraal Brad Cooper, melden Saudische staatsmedia. De twee zouden regionale ontwikkelingen hebben besproken. De ontmoeting vindt plaats enkele dagen nadat de Saudische kroonprins president Donald Trump om militaire steun had gevraagd. Dit meldden drie bronnen aan persbureau Reuters. Trump weigerde aanvallen uit te voeren op de Houthi's, maar zou wel hulp hebben aangeboden bij de inlichtingen.

Het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthi's en Saudi-Arabië laaide in juli weer op. Sinds begin september raakten 82.000 mensen in Jemen ontheemd, volgens de Internationale Organisatie voor Migratie. Door een tekort aan noodhulp wordt minder dan 10 procent van de behoefte aan onderdak gedekt, meldt hulporganisatie CARE, die actief is in Jemen. Ook is er geen hulp voor meer dan duizend gezinnen die dringend voedsel nodig hebben, zegt de organisatie.