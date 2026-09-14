Britse nationalistenleiders zien toekomst in EU

LONDEN (ANP) - De nationalistische leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland willen intensiever samenwerken in hun streven het Verenigd Koninkrijk te verlaten en aansluiting te zoeken bij de EU. "We geloven dat de toekomst van onze landen in de Europese Unie ligt", schrijven John Swinney, Rhun ap Iorwerth en Michelle O'Neill in een verklaring. Ze stellen dat de Brexit heeft geleid tot economische schade.

De drie voerden overleg in Cardiff en stelden naderhand dat het de eerste keer is dat hun gebieden allemaal worden bestuurd door separatistische leiders. "Elk van onze landen heeft het recht om zijn eigen toekomst te bepalen, via democratische middelen", stellen de Eerste Ministers. Die roepen de Britse regering op daaraan mee te werken.

Schotland, Wales en Noord-Ierland vormen samen met Engeland, dat de grootste bevolking heeft, het Verenigd Koninkrijk. Schotland hield in 2014 een referendum over onafhankelijkheid. Daar was toen geen meerderheid voor.