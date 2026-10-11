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Houthi's na dodelijke aanval: gebruik geen Saudische luchthavens

11 okt , 10:01Buitenland
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ANP
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SANAA (ANP/RTR/AFP) - De Houthi's in Jemen hebben reizigers en luchtvaartmaatschappijen weer gemaand geen gebruik te maken van luchthavens in buurland Saudi-Arabië. De waarschuwing volgt op de dodelijke aanval op het vliegveld van Riyad.
Bij de aanval vielen twaalf doden en raakten 309 mensen gewond, melden de Saudische autoriteiten. De Houthi's stellen dat Saudi-Arabië "verantwoordelijkheid draagt" als aanvallen niet worden onderschept.
Een gewonde reiziger vertelde persbureau Reuters dat iets door de lucht vloog buiten de luchthaven. Daarna zou een deel van het plafond bij een vertrekterminal omlaag zijn gekomen.
Vliegveld langer dicht
Ook persbureau AFP citeerde een getuige die op de luchthaven was. "Ik zag dat gate 401 werd geraakt, ik zag gewonden vlak voor mijn ogen. Iedereen rende weg." Slachtoffers zijn met ambulances en helikopters afgevoerd.
Een bron zei zondag dat activiteiten op de luchthaven zijn opgeschort. Volgens luchtvaartmonitor Flightradar24 is de sluiting van het vliegveld met 24 uur verlengd.
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