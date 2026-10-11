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Bezzecchi wint in Indonesië, Martín neemt leiding in MotoGP

11 okt , 9:59Sport
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ANP
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MANDALIKA (ANP) - Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok.
De Spanjaard Jorge Martín eindigde als derde en nam de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Márquez, de zevenvoudig wereldkampioen die zaterdag de sprintrace won.
Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández. De Spanjaard was vanaf pole gestart. De MotoGP telt nog vijf races dit seizoen.
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