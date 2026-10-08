RIYAD (ANP/AFP/RTR) - De Jemenitische Houthi's zeggen de internationale luchthaven in Riyad te hebben aangevallen met een ballistische raket. De raket heeft volgens de groep het doel geraakt. Saudi-Arabië zei eerder twee raketten te hebben onderschept.

De Saudische civiele bescherming meldt dat een kleuterschool en een medisch complex beschadigd raakten door brokstukken van de twee onderschepte projectielen. Er waren meerdere explosies te horen in of rond de Saudische hoofdstad.

Een ooggetuige en drie bronnen zeiden tegen persbureau Reuters dat er rook uit een stilstaand vliegtuig kwam op de luchthaven van Riyad. Die roept passagiers op contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen om hun vluchtstatus te controleren voordat ze naar het vliegveld komen.

De aanvallen vinden plaats te midden van gevechten tussen de door Saudi-Arabië gesteunde Jemenitische regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthi's.