De Noorse actrice Pia Tjelta krijgt een rol in het tweede seizoen van de thrillerserie The Day of the Jackal. Dat meldt het Amerikaanse vakblad The Hollywood Reporter. De actrice maakt met de rol haar Engelstalige debuut.

Tjelta voegt zich bij de eerder aangekondigde cast, met onder anderen hoofdrolspeler Eddie Redmayne, Weruche Opia, Pablo Schreiber en Matt Bomer. Details over haar rol zijn nog niet bekend. De 49-jarige Tjelta was eerder te zien in Jo Nesbø's Detective Hole en Don't Call Me Mama.

Het tweede seizoen verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2027. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Frederick Forsyth uit 1971.