HRW: overheid VS terroriseerde gemeenschappen in Minnesota

MINNEAPOLIS (ANP) - De inzet van de Amerikaanse immigratiediensten in de staat Minnesota begin dit jaar heeft daar een mensenrechtencrisis veroorzaakt, meldt Human Rights Watch (HRW) na onderzoek. Volgens de mensenrechtenorganisatie terroriseerden duizenden federale agenten inwoners van met name Minneapolis en Saint Paul, met langdurige gevolgen.

De inzet, die Operation Metro Surge werd genoemd, was de grootste binnenlandse inzet van immigratieagenten sinds president Donald Trump aantrad. HRW meldt dat er onder meer sprake was van "onrechtmatige moorden, herhaaldelijk buitensporig geweld, etnische profilering, onrechtmatige detenties en misbruik in detentiecentra".

In Minneapolis werden twee Amerikaanse staatsburgers gedood door agenten van ICE en de Border Patrol. "Agenten bedreigden andere inwoners van Minnesota met dodelijk geweld en trokken bij talloze gelegenheden zonder rechtvaardiging hun wapens op hen", aldus HRW. "Agenten sloegen ook zonder rechtvaardiging autoruiten in, gooiden of duwden mensen die zich niet verzetten tegen de grond en gebruikten 'minder dodelijke' wapens zoals chemische irriterende stoffen en flitsgranaten, soms van dichtbij en zonder waarschuwing."

Ernstige gevolgen

ICE heeft tijdens de campagne ongeveer 4000 immigranten vastgehouden, van wie volgens HRW meer dan 75 procent geen strafblad in de VS had. Meer dan 500 Amerikaanse demonstranten werden gearresteerd. Tijdens het hoogtepunt van Operation Metro Surge gingen duizenden leerlingen niet naar school, waren mensen bang om naar hun werk te rijden en zagen sommige zorgklinieken een grote daling in het aantal patiënten.

"Maandenlang ontwrichtte de operatie alle aspecten van het dagelijks leven", schrijft de mensenrechtenorganisatie. "Normale activiteiten, zoals de bus naar school nemen of boodschappen doen, werden een gevaar voor fysieke veiligheid en vrijheid." Deze angst en onrust hebben volgens HRW ernstige gevolgen gehad voor de geestelijke gezondheid, vooral voor kinderen.

"Actie op nationaal niveau is nodig om verantwoording af te leggen, een einde te maken aan de aanhoudende misstanden, de schade te herstellen en een nieuwe crisis van deze omvang te voorkomen."