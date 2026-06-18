Lil Nas X heeft bipolaire stoornis

Lil Nas X heeft een bipolaire stoornis. Dat deelde de Amerikaanse rapper en zanger in een video op zijn Instagram. De artiest werd vorig jaar augustus gearresteerd nadat hij agenten zou hebben mishandeld.

In de video zei Lil Nas X dat hij de afgelopen maanden is behandeld. "Ik heb nu een therapeut en psychiater, wat heel erg heeft geholpen. Toen ik mijn diagnose bipolaire stoornis kreeg, had ik het gevoel dat ik dat al jaren wist", aldus de rapper.

Montero Hill, zoals de artiest eigenlijk heet, zei verder dat het nu veel beter met hem gaat. Ook liet hij weten dat hij weer bezig is met muziek maken. "Ik hou van jullie en ik wil jullie trots maken", richtte hij zich tot zijn fans.

De 27-jarige Lil Nas X werd bekend dankzij zijn nummer Old Town Road uit 2018. Zijn eerste volledige studioalbum Montero verscheen in 2021 en werd genomineerd voor een Grammy.