ANTALYA (ANP) - De VN-klimaattop in Antalya dreigt zonder akkoord te eindigen. Meerdere EU-landen noemen de slotverklaring die in de nacht van zaterdag op zondag verscheen onacceptabel. Zowel de Duitse als Franse minister op de top heeft zondagochtend hardop gezegd niet met deze tekst te kunnen instemmen.

Volgens ingewijden ziet ook de EU als geheel te weinig ambitie in de verklaring die de voorzitters hebben opgesteld. Het voelt voor de EU-landen als "achteruitgang" ten opzichte van eerder gemaakte afspraken over het tegengaan van klimaatverandering.

"De tijd tikt weg en we zijn er nog niet", stelde de Franse minister Monique Barbut (Ecologische Transitie).