DEN HAAG (ANP) - Hulporganisaties reageren bezorgd op het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. "Het zijn uiteindelijk de burgers die de hoogste prijs betalen", zegt CARE in een persbericht.

CARE ziet in de regio "meerdere humanitaire crises die tot het uiterste zijn opgerekt" en vreest voor grotere humanitaire nood bij verdere escalatie.

"Of het nu gaat om mensen in Iran, Israël, Libanon of Gaza, zij betalen wéér de hoogste prijs", zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Het Rode Kruis is actief in zowel Iran, Israël, Libanon als Gaza.

Zondagavond begonnen Iran en Israël met een nieuwe reeks aanvallen over en weer. Israël sloot de grensovergangen naar Gaza; het zou gaan om een "veiligheidsmaatregel". Volgens de hulporganisaties betekent dit dat de Gazanen opnieuw zijn verstoken van humanitaire hulp. "Aanvallen of geen aanvallen, mensen moeten te allen tijde toegang krijgen tot hulp", aldus Goossens. Inmiddels heeft Iran gezegd de aanvallen op Israël te staken.