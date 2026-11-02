OLESJKY (ANP/AFP) - Het staakt-het-vuren dat de afgelopen dagen om humanitaire redenen van kracht was rond de Oekraïense stad Olesjky, is zoals gepland beëindigd. Dat verklaarde de Oekraïense ombudsman voor de mensenrechten Dmytro Loebinets zondagavond. Rusland meldde eerder al de humanitaire operatie te hebben afgerond.

Loebinets noemde het bestand "een belangrijke stap in onze gezamenlijke humanitaire inspanningen" met Rusland. Olesjky staat sinds het begin van de Russische inval in februari 2022 onder Russische controle. Inwoners kampten al maanden met tekorten aan voedsel, water en medicijnen. Tijdens het staakt-het-vuren werden humanitaire middelen geleverd en werd inwoners evacuatie aangeboden. Zij mochten daarbij kiezen of ze naar Rusland of Oekraïne wilden.

De zeldzame onderbreking van de gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam tot stand door de Amerikaanse first lady Melania Trump. Ook paus Leo was daarbij betrokken.