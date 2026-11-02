LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Humanitaire operatie Olesjky afgerond, bestand ten einde

02 nov , 2:15Buitenland
anp021126005 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
OLESJKY (ANP/AFP) - Het staakt-het-vuren dat de afgelopen dagen om humanitaire redenen van kracht was rond de Oekraïense stad Olesjky, is zoals gepland beëindigd. Dat verklaarde de Oekraïense ombudsman voor de mensenrechten Dmytro Loebinets zondagavond. Rusland meldde eerder al de humanitaire operatie te hebben afgerond.
Loebinets noemde het bestand "een belangrijke stap in onze gezamenlijke humanitaire inspanningen" met Rusland. Olesjky staat sinds het begin van de Russische inval in februari 2022 onder Russische controle. Inwoners kampten al maanden met tekorten aan voedsel, water en medicijnen. Tijdens het staakt-het-vuren werden humanitaire middelen geleverd en werd inwoners evacuatie aangeboden. Zij mochten daarbij kiezen of ze naar Rusland of Oekraïne wilden.
De zeldzame onderbreking van de gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam tot stand door de Amerikaanse first lady Melania Trump. Ook paus Leo was daarbij betrokken.
loading

Loading