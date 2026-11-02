KYIV (ANP) - Amnesty International zegt dat komende winter een nieuwe humanitaire ramp dreigt in Oekraïne. Russische autoriteiten, waaronder president Vladimir Poetin, kondigden eerder aan de energie-infrastructuur in Oekraïne opzettelijk te zullen aanvallen. De mensenrechtenorganisatie verwacht dat dit grote problemen zal veroorzaken voor burgers in het land.

Scott Edwards van Amnesty noemt de aanvallen op energie-infrastructuur en andere essentiële infrastructuur een "onwettige campagne die erop gericht lijkt om onleefbare omstandigheden te creëren voor Oekraïense burgers". Vorige week meldde de internationale Onderzoekscommissie voor Oekraïne nog dat de opzettelijke Russische aanvallen op energie-infrastructuur gedurende voorgaande winters oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid zouden zijn geweest. Volgens het internationaal humanitair recht zijn elektriciteits- en verwarmingsinstallaties burgerdoelen.

In de winter van 2025-2026 voerde Rusland minstens "423 aanvallen uit op elektriciteitsinfrastructuur en 74 aanvallen op verwarmingsinstallaties", aldus Amnesty. Hierdoor zaten honderdduizenden mensen zonder verwarming bij temperaturen die tot onder de -20 graden Celsius daalden. Ook leidden de aanvallen tot problemen bij de levering van elektriciteit en water waardoor de gezondheidszorg en het onderwijs verstoord raakten.

Ook zou het aantal burgerdoden in Oekraïne de afgelopen maanden door de illegale Russische invasie aanzienlijk zijn gestegen. In september 2026 werden 85 procent meer burgerslachtoffers gemaakt in Oekraïne ten opzichte van een jaar daarvoor. Amnesty verwacht dat oktober 2026 een van de dodelijkste maanden wordt voor de Oekraïense burgerbevolking.

De mensenrechtenorganisatie roept Rusland op te stoppen met de aanvallen op Oekraïne.