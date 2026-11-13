WENEN (ANP/AFP) - Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft Iran opgeroepen om weer inspecteurs toe te laten tot belangrijke nucleaire faciliteiten in het land. De atoomwaakhond heeft al anderhalf jaar geen toegang tot ondergrondse complexen waar uranium wordt verrijkt en opgeslagen.

In een nieuw rapport noemt het IAEA het "cruciaal" dat de inspecteurs weer toezicht kunnen houden op het Iraanse atoomprogramma. Teheran zou "technische en stapsgewijze maatregelen" moeten nemen om dat weer mogelijk te maken. Zo zou het vertrouwen tussen Iran en het IAEA weer kunnen worden opgebouwd.

De relatie tussen Iran en het IAEA is al jaren slecht. Teheran bemoeilijkte de inspecties regelmatig, maar in de zomer van 2025 werd de samenwerking stopgezet toen Israël en de Verenigde Staten het land aanvielen. Israël en de VS zeiden dat te doen om te voorkomen dat Iran een kernwapen kon ontwikkelen. Teheran ontkent die ambitie te hebben.