PARIJS (ANP/AFP) - Verdediger Dayot Upamecano heeft de Franse selectie "om persoonlijke redenen" in aanloop naar de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen Turkije verlaten. Dat heeft de Franse voetbalbond vrijdag bekendgemaakt, een dag na de 3-1-nederlaag van Frankrijk tegen Italië.

"In overleg met de bondscoach heeft Dayot Upamecano het trainingskamp verlaten en keert hij om persoonlijke redenen terug naar München", meldde de bond.

Bondscoach Zinedine Zidane heeft nog geen vervanger opgeroepen ter vervanging van Upamecano voor de wedstrijd tegen Turkije in Bordeaux van zondag.

Frankrijk staat na de nederlaag van donderdag tegen Italië tweede in de groep achter Italië. Beide landen hebben 10 punten. België, dat zondag Italië ontvangt, heeft 9 punten. Turkije is puntloos.