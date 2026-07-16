ICC gaat Libische militieleider en gevangenisbewaarder vervolgen

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) gaat de beruchte Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohamed Ali El Hishri vervolgen. El Hishri wordt verdacht van verschillende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Het ICC stelde hem donderdag officieel in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij. Hij wordt verdacht van zowel feiten die hij zelf pleegde als het bijdragen aan misdaden van zijn organisatie.

De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. De Mitiga-gevangenis in de Libische hoofdstad Tripoli stond toen onder controle van Rada, de gewapende beweging waar El Hishri een leidende rol speelde. Hij had daar ook de leiding over een afdeling waar vrouwen en kinderen werden vastgehouden en zou er bekend hebben gestaan als wrede beul.

De advocaat van El Hishri trok in twijfel of het ICC El Hishri wel zou mogen vervolgen, maar daar ging het hof niet in mee. Wanneer de zaak begint, is nog niet bekend.