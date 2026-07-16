Nieuwe Europese tour Bob Dylan, Nederland overgeslagen

Bob Dylan (85) gaat in het najaar weer touren door Europa. De Amerikaanse zanger begint 17 oktober in Oslo aan zijn concertreeks op het Europese continent, en eindigt op 8 december met een optreden in Londen.

Op de website van de artiest staat nog geen optreden in Nederland vermeld. Vorig jaar speelde hij nog wel twee keer in AFAS Live in Amsterdam. Tijdens zijn aankomende Europese tour doet hij wel steden als Düsseldorf en Antwerpen aan.

De nieuwe concertreeks maakt deel uit van zijn Rough and Rowdy Ways Tour, genoemd naar zijn album uit 2020. De ticketverkoop voor zijn Europese shows gaat op 22 juli van start.